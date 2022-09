Cambia iI test di ingresso

I primi gruppi iniziano ad entrare dalle otto e poi, in base all'iniziale del cognome, via via per tutta la mattinata. 565 domande da tutta la provincia di Ancona. 60 quesiti e 100 minuti di tempo lo scoglio da superare: inizio della prova alle ore 13 in contemporanea in tutta Italia. Da quest'anno nel test ci sono meno domande di cultura generale e più su argomenti tecnici. I posti disponibili alla politecnica sono 275, in aumento costante negli ultimi anni. Tra chi ci prova molti sono appena usciti dalle superiori, ma anche diversi che ritentano il test per cambiare corso di laurea oppure per avvicinarsi a casa. All'ingresso anche un gruppo di Sinistra universitaria di Ancona per chiedere lo stop del numero chiuso che, dicono, non risolve i problemi di fondi e spazi degli atenei.