Il commento di mister Bucchi

5 espulsioni in totale. Due negli spogliatoi: mister Bucchi e il direttore generale veneto Marchetti, tre in campo (Asencio, Caligara e Del Fabbro), e una cancellata dal Var (Gondo) dopo un errore dell'arbitro Meraviglia di Pistoia. Da registrare anche il grave infortunio del portiere Leali per la frattura al polso. L'Ascoli perde il momentaneo primato (è a 8 punti, uno in meno della vetta) ma non ha ancora subito sconfitte. Dicevamo delle espulsioni, tra cui mister Bucchi. Allora sentiamo il suo commento