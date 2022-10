Lite tra coinquilini, un morto e un ferito a Sant'Elpidio a Mare

La lite - violentissima - sarebbe nata per futili motivi, tra coinquilini, al primo piano di una piccola palazzina... Succede tutto intorno alle 23. Pochi minuti dopo Singh Satwant, detto Janji, 29 anni, cade a terra nel corridoio che porta alla cucina. Ha una ferita, profondissima, all'addome. Inutili i soccorsi: l'uomo, che lavora come dipendente in un calzaturificio di Civitanova Marche, muore per arresto cardiaco. Lascia lo zio e il cugino, che in strada, all'indomani dell'assassinio, non si danno pace.



L'altro protagonista della zuffa - anche lui indiano - ha 56 anni. Lavora da operaio in una ditta che confeziona alimenti. I soccorritori lo ritrovano anche lui ferito alla pancia: gravissimo, viene trasportato al pronto soccorso e ricoverato in rianimazione.

Sul luogo dei due delitti, però, i carabinieri trovano una sola arma: un coltello della lunghezza di circa 30 centimetri, del tipo di quelli usati per affettare le verdure. Dell'omicidio ci sarebbe un testimone oculare, che è stato già sentito sommariamente dai militari.

L'avvocato della vittima, Danilo Mascitti, del foro di Fermo, ha presentato denuncia per omicidio volontario aggravato e ha richiesto l'autopsia per eseguire una perizia di parte. Sulla vicenda indaga il pm Pazzaglia della procura Di Fermo.