Urbino: Vescovo a rischio, si manifesta

Una mobilitazione trasversale quella promossa dal comitato "Pro nuovo vescovo" di Urbino che in queste settimane ha organizzato manifestazioni e flash mob nelle diverse piazze dell'entroterra pesarese, alle quali hanno partecipato numerosi fedeli. A quella di Sant'Angelo in vado, messa in piedi di fronte al duomo, non sono voluti mancare anche i sindaci del territorio.

Secondo il progetto della santa sede ci sarebbe la volontà di accorpare le diocesi, unendo la città ducale a Pesaro.

La fusione sarebbe legata allo scadere del mandato di mons. Giovanni Tani, attuale vescovo della diocesi di Urbino, per raggiunti limiti di età.

Il raduno è stato anche occasione per raccogliere ancora numerose firme contro l'accorpamento del vescovo, raccolta che procede in tutto il territorio diocesano.