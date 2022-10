Italbasket con sindrome di Down: i campioni di Civitanova

La nazionale italiana di basket per atleti con sindrome di Down è campione del mondo per la terza volta consecutiva: una settimana fa la conquista del titolo a Funchal, in Portogallo.

L'ossatura dell'Italbasket - quattro giocatori azzurri su otto - si allena a Civitanova Marche, dove gli atleti sono tesserati per l'ASD Anthropos.