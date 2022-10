Rincari energia: ridurre i costi ma non tagliare la didattica

Il caro energia ha conseguenze anche per le scuole, che cercano di tenere sotto controllo i costi ma temono di dover ridurre l'attività in classe. All'Istituto Superiore Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona, dove l'attività si volge spesso nei laboratori, studenti e docenti dicono: “Bene ridurre i costi, ma non si può intaccare la didattica”.