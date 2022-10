Frontale sulla Flaminia: morta una donna

Stava viaggiando sulla sua vettura da Ancona verso Senigallia Maria Grazia Zannini, 76 anni, ex insegnante in pensione, residente a Palombina.

L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno all'altezza dell'incrocio tra la Flaminia e via Italia, nel territorio di Falconara: un violento frontale con un furgone Opel condotto da un 55enne.

Stando a una prima ricostruzione la donna si sarebbe sentita male mentre era alla guida dell'auto. Per lei non c'è stato nulla da fare: i tentativi di rianimazione sul posto da parte dei sanitari si sono rivelati inutili. Ferite leggere invece per il conducente del furgone.



La strada Flaminia è stata chiusa alla viabilità per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia locale. E' stata riaperta al traffico poco dopo le 14.