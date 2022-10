Camerino, il tempo sospeso e le domande di chi resiste

Il segno un po' scolorito di una nascita, e accanto i tanti segni del tempo che è passato, e del terremoto che ha colpito Camerino. Quando tutto è andato distrutto, gli abitanti si sono sparpagliati. Le casette sono arrivate solo dopo, i negozi sono nati in una nuova area commerciale. In tanti ce l'hanno con l'idea che si ebbe allora di assecondare gli spostamenti verso la costa, "perché chi parte non torna". Tanti altri temono il decentramento di imprese e locali che in un primo tempo fu inevitabile “ma ora rischia di compromettere la sopravvivenza della città storica".