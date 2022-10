Possibile prenotare la quinta dose, consigliata agli over 80

Poco più di mille i casi positivi al Covid registrati nelle ultime ore nella nostra regione, circa la metà dei tamponi processati. Un numero stabile rispetto alla giornata precedente. Mentre cala il tasso di incidenza ogni 100 mila abitanti che passa dai 514 di ieri agli attuali 493. A crescere è il numero di ricoveri per Covid. Due giorni fa erano 152, ieri 157, oggi 161 di cui 5 in terapia in tensiva e 4 in semi -intensiva Ci sono anche tre decessi collegati al Covid comunicati dall'ultimo bollettino del Servizio Sanità della regione.

E sempre la regione fa sapere che è stata anticipata a a domani venerdì 21 ottobre la possibilità di prenotare la "quinta dose" del vaccino bivalente. A partire dalle ore 10 tramite il sito web di Poste Italiane, secondo le consuete modalità. L'ulteriore dose di richiamo potrà essere somministrata a persone con più di 80 anni , agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e alle persone con più di 60 anni con patologie preesistenti

Il Servizio Sanitario ricorda inoltre ai cittadini marchigiani che nei centri vaccinali si stanno già somministrando insieme ai vaccini anti covid aggiornati bivalenti, anche le dosi di vaccino antinfluenzale.