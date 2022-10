Salgono i contagi, maggiori richieste di quarte dosi

Continua da due settimane la crescita del tasso di incidenza di nuovi casi di Covid-19 registrati nelle Marche. Secondo l'ultimo bollettino regionale, il Coronavirus conta 523 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti. Una settimana fa era a quota 323. E proprio nell'ultima giornata, rispetto ai due giorni precedenti, si registra un netto aumento di positivi: sono 1.864.

In controtendenza invece il numero dei pazienti Covid in ospedale, inclusi i pronto soccorso, che passano da 94 a 86. Uno solo per fortuna in terapia intensiva. Secondo Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari, l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva si attesta allo 0%, al di sotto della media nazionale del 2%, mentre quella dell'area non critica arriva all'8% nella nostra regione, al di sopra del 7 per cento registrato a livello nazionale.