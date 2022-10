"Un fenomeno di rarità estrema"

L'alluvione che si è abbattutto sulle Marche un mese fa, è stato un fenomeno di una rarità estrema per il territorio italiano. La conferma arriva dalle serie dei dati dal 1916 ad oggi di una località come Cantiano, dove è caduta una quantità di pioggia quasi dieci volte maggiore rispetto alla media storica. Nemmeno in una regione come la Liguria, che da anni si trova a fare i conti con fenomeni estremi di questo tipo, si è registrato un evento drammatico come quello marchigiano. ne abbiamo parlato con Paola Mazzoglio dottoranda del Politecnico di Torino