Lube Volley, Blengini e De Cecco: "Troppi errori, dobbiamo crescere"

Dopo la prima sconfitta in superlega contro Padova, in casa Lube Volley si sottolineano i troppi errori commessi, soprattutto in attacco, ma anche la necessità di avere tempo a disposizione per rodare i meccanismi di gioco di una squadra profondamente rinnovata.

"Ci vuole tempo per crescere" sottolineano il tecnico dei campioni d'Italia Gianlorenzo Blengini e il capitano Luciano De Cecco.