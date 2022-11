Studiare tra api e galline: a San Ginesio la prima "aula-natura" delle Marche

Dopo anni di problematiche dovute al sisma del 2016 finalmente le scuole di San Ginesio festeggiano una novità positiva: alla Scuola Primaria F. e D. Costantini - pluripremiata e all'avanguardia - nasce la prima aula natura delle Marche, una delle 50 che il WWF allestirà in tutta Italia. Uscire dall'aula è il sogno di tutti i bimbi annoiati da ore e ore di lezioni frontali. A Passo San Ginesio però non si faranno banali ricreazioni, e nemmeno saltuarie lezioni alternative: il cambio da dentro a fuori sarà continuo e verrà deciso di volta in volta dagli insegnanti.