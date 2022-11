A scuola di teatro per diventare medici, le tecniche degli attori entrano in ospedale

Il teatro come allenamento per la realtà. Uno spazio dove mettersi alla prova, sbagliare, migliorare: è con questi presupposti che la facoltà di Medicina di UNIVPM, a Torrette di Ancona, accoglie il corso di Discipline dello spettacolo, all'interno del corso di laurea in Educazione professionale. La docente è Valentina Lauducci, attrice e educatrice: Antonin Artaud e Jerzy Grotowsky hanno ispirato le sue lezioni.