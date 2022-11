La fuga di Moustafa

Ecco il video diffuso dai carabinieri che documenta alcune fasi della fuga da Fano di Moustafa Alashrj, arrestato a Bologna per l'omicidio della ex moglie

Anastasiia, di 23 anni. Nel video, con immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza, si vede Alashrj, un pasticcere di 42 anni con doppia nazionalità ucraina ed egiziana, alla guida di un furgoncino di colore rosso, entrare nel parcheggio di un supermercato a Fano dove abbandonerà il mezzo. Poi lo si vede di spalle, allontanarsi a piedi per raggiungere la stazione ferroviaria. L'ultima sequenza, infine, ritrae ancora l'indagato mentre raggiunge l'ingresso della stazione dove salirà a bordo di un treno diretto a Bologna. Nel capoluogo emiliano l'uomo è stato poi fermato.