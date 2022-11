I sindacati: manca il dialogo con la Regione

Le Marche, dicono i sindacati confederali, rischiano il declino economico. Si sta perdendo - sottolineano - il treno delle regioni più avanzate con un -24% del Pil procapite in venti anni. Per questo motivo, Cgil Cisl e Uil regionali hanno messo a punto un documento unitario con le priorità per i prossimi anni: lavoro, infrastrutture, sanità. Quello che deve partire, sottolineano, è il dialogo con la Regione