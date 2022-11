In 200 alla gara di ciclocross

Dal fango - maledetto - dell'alluvione a quello in pista. Domenica da Barbara, uno dei paesi più flagellati dal disastro, è passata la decima edizione dell'Adriatico Cross Tour, organizzato dall'Energia Barbara e dal Gruppo sportivo Pianello. Quasi duecento i partecipanti che, in sella alle loro bici da cross, hanno affrontato i 2.500 metri, in saliscendi, del circuito. Presente anche un volto noto del ciclismo, al debutto nel ciclocross.

Un momento sì di sport, ma anche di ricordo. Con questa gara, Barbara ha infatti reso omaggio ai morti dell'alluvione e a un suo grande concittadino, Americo Severini, tre volte campione italiano di ciclocross tra gli anni Cinquanta e Sessanta, scomparso nel 2020.

A vincere l'oro assoluto Antonio Macculi del team Cingolani. Ma quello che conta, per tutti, è aver ricordato chi non c'è più.