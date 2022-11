Ancona polo di restauro della regione post sisma 2016

Tra qualche mese il deposito nella Mole Vanvitelliana di Ancona ospiterà il più grande centro regionale per il recupero dell'arte danneggia nel sisma del 2016. Una collaborazione tra Soprintendenza di Ascoli, Fermo e Macerata e Istituto centrale per il restauro di Roma. Negli ex essiccatoi del tabacco (dal clima ideale per la temperatura e l'umidità costante) sono state salvate dal 2016 circa 1500 opere, le più danneggiate dal sisma. Cinquecento sono state già riconsegnate. L'obiettivo è riportarle tutte nei luoghi d'origine.