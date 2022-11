Ore 5.30 allarme cessato per il Misa

Notte di paura e apprensione per la zona di Senigallia. La forte pioggia ieri sera ha fatto scattare l'allarme: aperto il Coc a Senigallia. Il fiume Misa ha raggiunto i 2,3 metri di altezza nella zona di Bettolelle, soglia stabilita dalla regione per l'allerta rossa. Settanta persone, anziani e fragili, sono state accompagnate nel seminario vescovile. Il fiume e' stato monitorato tutta la notte. Alle 5.30 tenendo conto del sensibile miglioramento delle condizioni meteo, il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti ha dichiarato il cessato allarme per tutto il territorio comunale.