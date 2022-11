Disuguaglianze per bambini e adolescenti nel rapporto di Save the children

Un minore su cinque vive in condizioni di povertà relativa: è uno dai dati più significativi che emergono dal rapporto "Come stai?" di Save the children, che fotografa lo stato di salute, in senso lato, dei bambini e degli adolescenti italiani. Un quadro nel quale le Marche mostrano alcuni aspetti confortanti ma anche diversi punti deboli. Ad esempio, sui servizi scolastici: buona ad esempio l'accessibilità, almeno rispetto alla media nazionale, con un 40,4 per cento di scuole senza barriere architettoniche. Ma su altri fronti la realtà è poco omogenea all'interno della regione.

Nell'ambito sanitario, spicca la sofferenza della rete dei pediatri: ogni medico assiste mediamente 900 bambini, il limite di legge sarebbe di 800