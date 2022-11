Trasferite le medie a Marina

A Montemarciano, riprenderanno da domani le lezioni in presenza per le classi della scuola media del borgo. E' stato infatti completato il trasferimento nella media della frazione Marina. Lo comunica il sindaco Damiano Bartozzi. E' invece ancora in corso il trasferimento della primaria nel plesso della scuola per l'infanzia. Si stanno spostando gli arredi e allestendo gli spazi che ospiteranno le bambine e i bambini. La didattica in presenza dovrebbe riprendere tra qualche giorno.