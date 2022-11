Un gelso nero, un acero campestre e un sorbo degli uccellatori. Sono le tre specie di alberi che sono state piantate dagli studenti del Celso Ulpiani di Ascoli, nel giardino botanico della scuola. Messe a dimora in occasione della giornata nazionale degli alberi, le piante sono state poste in diverse location, a seconda della specie. Un luogo simbolico è stato scelto per il gelso nero, piantato lì dove, poco tempo fa, è morto l'ippocastano della scuola, lanciando così un messaggio di rinascita. Le piante fanno parte del progetto "Un albero per il futuro" dei Carabinieri forestali che, finora, ha portato a più di 27mila nuove piantumazioni