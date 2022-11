Uno studio sull'innalzamento delle temperature, tre i ricercatori marchigiani impegnati

In Antartide in corso una missione di ricerca che coinvolge in tutto un centinaio di persone, tra cui anche tre marchigiani. Gli esiti della spedizione dimostrano l'accelerazione dell'innalzamento delle temperature. Inoltre è stata rilevata una forte riduzione dello spessore del ghiaccio marino nell'area antistante la base italiana antartica. Anna Francesca Mezzina ha intervistato Milena Massari, originaria di Pian di Meleto, ricercatrice ENEA , e Gian Marco Luna, di Ancona, Direttore dell'Istituto Biotecnologie Marine del CNR.