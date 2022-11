Operazione antidroga a Pesaro

Un'indagine durata due anni e condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Repubblica di Pesaro. Oggetto di un'ordinanza di custodia cautelare 19 persone di nazionalità nigeriana. Secondo le accuse sarebbero state protagoniste di 500 episodi nei quali avrebbero ceduto stupefacente in cambio di denaro. Il mercato all'interno del parco Miralfiore, una delle principali aree verdi della città. Un luogo che per gli inquirenti, vista la vastità e gli anfratti nascosti oltre alla vicinanza alla Stazione ferroviaria e a quella dei bus, favoriva lo spaccio e il via vai degli acquirenti. Tale attività criminale, nel corso del tempo, ha fortemente interferito con il diritto dei cittadini a fruire di quel parco, generando un senso di insicurezza.

In accordo con la Procura della Repubblica di Pesaro e d’intesa con il Signor Prefetto di Pesaro e Urbino, in questi due anni sono state potenziate le attività di prevenzione. A partire dal mese di agosto, la Questura ha disposto numerosi servizi straordinari di controllo eseguiti in maniera coordinata dalla Polizia di Stato, dall’Arma Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale di Pesaro. Il risultato di questa vasta operazione di controllo è stato l'identificazione di 500 episodi, 6 arresti, 26 denunce a piede libero e 37 misure di prevenzione. Vitale per l’azione preventiva è stata, infine, la manutenzione straordinaria del verde pubblico operata dall’amministrazione Comunale di Pesaro, sollecitata dalla Questura e finalizzata ad agevolare la sorveglianza del Parco.