Ad Ascoli gli studenti si "orientano"

Per due giorni al polo culturale Sant'Agostino ad Ascoli Piceno si sono incontrati ragazze e ragazzi, insieme alle famiglie, per informarsi sulle scelte scolastiche da intraprendere per il loro futuro formativo.

L'iniziativa, intitolata "orientiamoci" è stata promossa, per il secondo anno, da un'associazione giovanile, no profit, nata dal sogno di alcuni rappresentanti di istituto che volevano contribuire a rendere Ascoli Piceno una città a misura di giovane. Oggi il sodalizio vede al suo attivo diverse manifestazioni e conta più di 50 associati.