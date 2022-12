Tredici alberi di Natale realizzati da altrettanti artisti. Nasce così l'iniziativa “Montefabbri il borgo degli alberi di Natale”. Una percorso tra le vie e piazzette di uno dei borghi più belli d'Italia nel comune di Vallefoglia (Pu), dove poter ammirare vere opere d'arte ispirate ad uno dei simboli di queste festività. Quadri, sculture, opere in ceramica, ferro o materiali riciclati per realizzare gli alberi. Una mostra a cielo aperto.

Oltre al percorso artistico, previsti mercatini, esposizioni d'arte e tanta animazione. L'iniziativa, che rientra nella rassegna “Il Natale che non ti aspetti” della provincia pesarese, punta alla destagionalizzazione del turismo