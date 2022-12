Pena definitiva per la banda dello spray

Sono state confermate dalla Cassazione le condanne per i sei giovani della banda dello spray che provocò la morte di cinque adolescenti e una donna nella calca della discoteca Lanterna Azzurra, a Corinaldo, la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. Le pene vanno da 10 anni e 9 mesi a oltre 12 anni e 6 mesi per associazione a delinquere, omicidi preterintenzionali, lesioni personali, furti e rapine.

In particolare, i supremi giudici hanno respinto i ricorsi delle difese contro la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che lo scorso 17 marzo aveva lievemente aumentato le pene riconoscendo anche l'associazione a delinquere.

La banda spruzzava sostanze urticanti per creare panico e approfittava della confusione per derubare le persone.

Le condanne per i sei giovani, di età compresa tra i 22 e i 24 anni, sono dunque definitive.