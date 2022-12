Mancinelli: "Nuovo codice degli appalti necessario e utile"

Cautamente positiva sulle norme appena approvate dal Consiglio dei ministri in materia di appalti. Valeria Mancinelli, presidente dell'Anci Marche, ai nostri microfoni definisce “assolutamente necessario” un intervento. “Con la strutturazione che aveva prima la procedura degli appalti era una cosa impossibile fare le opere, non dico nei tempi del Pnrr, ma anche in tempi meno stringenti”, ha spiegato.

Secondo la presidente e sindaca di Ancona restano possibili futuri correttivi, in base alle necessità che emergeranno sia per gli appalti che specificamente per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, sul quale "oggi - ha concluso Mancinelli - la situazione è complicata”.