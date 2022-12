Bullismo: parlarne a scuola

Più di uno studente su 5 in Italia ha subito episodi di bullismo. Poco meno, li 18 per cento, ha ammesso di aver partecipato attivamente a vessazioni su compagni. Fin qui i dati ufficiali, poi ci sono le iniziative nelle scuole per parlarne insieme a ragazze e ragazzi, per fare emergere la questione. Partendo anche da esperienze personali, trasformate in punto di partenza. Nel caso di Sebastiano Massaccesi l'esperienza è quella di alcuni incontri nelle scuole di Ancona, parlando agli studenti in maniera diretta di violenza e gentilezza, attraverso film e vissuto personale. Un racconto insomma non da dietro la cattedra, ma cercando empatia e vicinanza.