Influenza: picco di accessi al Pronto Soccorso pediatrico

Su 10 bambini che arrivano al pronto soccorso dell'Ospedale Salesi, almeno 8 hanno l'influenza.

Le Marche sono ai vertici in Italia per incidenza: 70 casi ogni 1000 se parliamo di bambini nella fascia 0-4.

Ora i contagi stanno salendo di età, spandendosi anche in età scolare, ma i più colpiti restano i piccoli con meno di 3 anni di vita. Sono quelli nati in era pandemica, finora protetti da buona parte delle infezioni grazie a mascherine, distanziamento, restrizioni sociali.

I bambini che arrivano al pronto soccorso del Salesi con l'influenza sono quasi tutti codici verdi, i meno gravi. Spesso curabili a casa, anche perché la febbre, anche alta, da sola raramente deve preoccupare.