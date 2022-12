Home Banking e truffe: come difendersi

Un messaggino sul telefono con un link, una telefonata, una mail apparentemente da una banca.

Succede quotidianamente: spesso si tratta di tentativi di truffa, per ottenere le credenziali del proprio home banking e accedere così alla gestione del conto corrente online. Proprio telefonate e messaggi sono i canali preferiti dai truffatori.

Solo una piccola percentuale dei tentativi di truffa va a segno e provoca danni ai conti correnti online, appena il 7 per cento del totale. Nonostante tutte le precauzioni però può capitare di cedere. In questo caso è fondamentale muoversi subito. E nel caso l'avviso dato alla banca non bastasse, si possono attivare anche altri canali per salvaguardare i risparmi.

L'intervista a Sabrina Ferretti, della sede di Ancona della Banca d'Italia