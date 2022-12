Bambine e bambini marchigiani tra i più colpiti dall'influenza

E' la combinazione di Covid, influenza australiana e virus sinciziale, in anticipo, ad aver riempito pronto soccorso pediatrici e ambulatori medici, e allarmato i genitori. Per le Marche, un rosso pieno secondo la rete di Influnet, tra le regioni più segnate dalle sindromi influenzali e parainfluenzali. Più colpiti i bambini nella fascia 0-4 anni con incidenza a 46,3 ogni mille assistiti (in calo), poi 5-14 anni con incidenza a 38 (in aumento).