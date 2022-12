La bomba della Seconda guerra mondiale di Pesaro, tutto pronto per il brillamento

Evacuati tra le 6 e le 8 di domattina i circa 900 residenti pesaresi del quartiere di Case Bruciate, alle 9 scatteranno le operazioni per il brillamento della bomba aerea americana della seconda guerra mondiale ritrovata in strada del Montefeltro durante i lavori di ampliamento dell'autostrada A14. Un'operazione che ricorda le due più recenti di Fano e Ancona nel 2018 e 2019 con le bombe fatte brillare rispettivamente in mare e in una cava dello Jesino. Ma anche una simile nella stessa zona nel 2011.

Oltre 450 chili di ordigno ancora attivo ma ritrovato in pessime condizioni richiederanno un intervento - definito dai militarei del reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore, Bologna - complesso e articolato in diverse fasi fino al trasporto della bomba, disinnescata nell'area del brillamento in zona Tavullia. L'autostrada A14 sarà chiusa tra Fano e Cattolica in entrambi i sensi di marcia dalle 8 alle 12.