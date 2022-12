"Acqua alle corde" a Montalto delle Marche

Papa Sisto V, il pontefice nato 500 anni fa a Grottammare da una famiglia di Montalto delle Marche ha ispirato il film “Acqua alle corde”, realizzato nelle Marche col contributo dei comuni, oltre che di Montalto, anche di Offida e Colli del Tronto. Enzo Iacchetti, Elio, Natasha Stefanenko, Giobbe Covatta e molti altri, per una pellicola presentata in anteprima assoluta proprio a Montalto. “La figura di Papa Sisto V è ovviamente un pretesto per raccontare la storia di un artista sognatore di provincia - ha detto il regista Paolo Consorti, anche lui marchigiano - L'ostacolo più grande il protagonista lo troverà nella sua pigrizia e nell'attaccamento alla sua paciosa terra, fatta di benessere e tradizioni. Autobiografico? In piccola parte sì” conclude Consorti.