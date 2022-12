A14 libera dai cantieri

Fermi dalle 6 di questa mattina e per tutte le feste i cantieri della A14 tra Marche e Abruzzo. Un'occasione per i sindaci delle zona di esprimere soddisfazione per la misura a favore di chi si sposterà per le vacanze; ma anche per tornare sul tema della terza corsia che ancora manca nel tratto autostradale tra Porto Sant'Elpidio fino a San Benedetto del Tronto. Amministratori favorevoli all'allargamento della attuale sede con l'apertura di un nuovo cantiere che a quel punto includerebbe anche gli attuali, aperti per l'ammodernamento e la manutenzione e che potrebbero così essere sospesi fino all'avvio del nuovo.