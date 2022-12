La processione della Madonna di San Benedetto

A San Benedetto del Tronto si è rinnovato il voto che la città fece l'8 dicembre del 1855 in segno di gratitudine per la scomparsa dell'epidemia di colera che colpì la città a partire dall'estate precedente.

Un evento religioso che è entrato nella tradizione della comunità cittadina. Nell'estate del 1855 il colera tornò a diffondersi prepotentemente in paese facendo circa 400 vittime. Le autorità comunali in nome del popolo chiesero l'aiuto della Madonna e fu attribuito alla Vergine il miglioramento della situazione nonché la completa scomparsa dell'epidemia. Per questo i sambenedettesi fecero voto di gratitudine.

La statua, che viene portata in processione l'8 dicembre, è stata realizzata in legno da artisti della Val Gardena e si trova nella chiesa di S. Benedetto Martire.