Traslazione della santa casa. Celebrazioni religiose, e rievocazioni storiche

Una due giorni di iniziative solenni per celebrare la tradizione della traslazione della Santa Casa di Nazareth a Loreto e la Madonna di Loreto, Patrona dell'Aeronautica Militare e di tutti gli Aviatori, nonché delle Marche.

Oltre a quelle strettamente eucaristiche, tra le iniziative la rievocazione storica avvenuta sul sagrato della Basilica, seguita dalla benedizione del fuoco legata al volo da Nazareth alla città lauretana della dimora della Vergine. E proprio sull'episodio storico religioso è incentrata la mostra dal titolo "Su ali di Carta", allestita nel palazzo apostolico. Le stampe, realizzate in età sistina, hanno come soggetto proprio la traslazione, avvenimento che oggi assume un significato attuale con il suo messaggio di pace.