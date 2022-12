Microplastiche in acquacoltura

Dalla ricerca dell'Università Politecnica delle Marche emerge che finora nei filetti delle spigole, che finiscono nei nostri piatti, residui di plastica non ne sono stati trovati. I pesci però non se la passano molto bene. Di qui l'idea di trovare qualche rimedio 'naturale'. Nell'attesa, meglio mangiare un prodotto ben controllato, come quello europeo.