Alle origini del Fantasanremo

Per le circa 20 persone dello staff è diventato un secondo - ma a volte anche primo - lavoro: il gioco online più famoso d'Italia è nato nel 2020, quando 47 squadre partecipavano con penne e fogli di carta nel retro del bar Corva, detto “Papalina” per il soprannome del titolare, Nicolò Peroni. 47 amici, che, tra jam e concerti suonano, cantano, ballano insieme, girano videoclip e li postano in rete. Si divertono a fare le star, e dall'anno scorso - in effetti - lo sono diventati.

Tutti possono partecipare, creando una squadra di cantanti sul sito del gioco. Niente soldi e niente premi: al Fantasanremo si vince il divertimento. Si può giocare al Campionato mondiale, con tutti gli altri giocatori. O creare una lega insieme ai propri amici. Ogni giocatore dispone di 100 baudi - moneta immaginaria con cui comprare 5 artisti quotati nel borsino del Fantasanremo.

Ognuno di loro porterà dei bonus al suo "proprietario" - dicendo frasi buffe (l'anno scorso, per esempio, tutti dicevano “Papalina!”), vincendo premi, o scambiandosi fiori con altre persone sul palco.

E poi ci sono i malus, punti in meno per chi cade sulla scalinata, o per chi sbaglia il testo della sua canzone. Alla fine vincerà chi fa più punti - in questa curiosa combinazione di bravura e follia.