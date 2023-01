Sul gruppo Fileni il faro della Procura di Ancona

La terza azienda italiana di carni avicole, 3500 addetti. Baricentro nella Vallesina.

Maltrattamenti agli animali, cattivi odori dagli stabilimenti, altri fattori critici della produzione al centro dell'inchiesta di Report. Dopo la messa in onda, una cascata di conseguenze.

La prima: B LAB, società che certifica la filiera Fileni, ha avviato una revisione sul bollino "B Corp", assegnato alle imprese più sostenibili a livello globale. L'azienda marchigiana lo ha ottenuto un anno fa.

Un processo coerente da parte di B LAB. Massima fiducia all'ente, e piena collaborazione. Così Fileni in una nota inviata alla TGR Marche.

Altra notizia di questi giorni è l'autosospensione del vice presidente Massimo Fileni da consigliere di Assobio.

Un atto di rispetto e responsabilità nei confronti dell'associazione, spiega Fileni.

Crude, le immagini dai capannoni trasmesse da Report e fornite dalla Lega Anti Vivisezione. Polli uccisi da operai senza apparenti motivi, in contrasto con la legge. Video "rubati" e condotte eventuali di singoli dipendenti, non spacciabili come pratiche aziendali. Lo scrive Fileni alla redazione di Report.