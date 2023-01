Incendio nella notte in una fabbrica a Fermo

Un fitto fumo nero circonda i 3600 metri quadri del sito produttivo fermano della Bakery, nella zona industriale Girola. Le fiamme si sono propagate a nord dell'edificio intorno alla mezzanotte e mezza, quando lo stabilimento produttivo era fortunatamente vuoto. A dare l'allarme un passante; sul posto sono intervenuti una quarantina di vigili del fuoco in arrivo dai comandi di Fermo, Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, e dal distaccamento di Amandola, con mezzi e squadre speciali. L'incendio è circoscritto al perimetro dell'azienda, adiacente a importanti realtà produttive. Lo spegnimento delle fiamme è ostacolato dal crollo del tetto coperto da pannelli fotovoltaici.

L'Arpam è all'opera da stamattina per monitorare la qualità dell'aria.

In attesa dello spegnimento completo delle fiamme, si consiglia di tenere chiuse le finestre per precauzione nei quartieri Girola, Conceria, Molini e Campiglione.