Da Ancona a Parigi in aereo. Dal 27 maggio, due voli diretti a settimana

La capitale francese è a portata di aereo, anche per i marchigiani. La regione aveva provato a creare questa rotta due anni fa con Transavia e l'anno scorso con Vueling ma alla fine non se ne fece nulla. Stavolta invece è quella buona: la compagnia è Volotea. Sul sito sono già in vendita i biglietti. Due voli a settimana, ad orari comodi del mattino. Prima partenza 27 maggio. Prezzi compresi tra 29 e 88 euro a tratta, con poche eccezioni al rialzo nei periodi di punta. La nuova rotta sarà importante non solo per raggiungere Parigi, ma tutto il mondo. I voli da Ancona arriveranno infatti all'aeroporto Charles De Gaulle, da dove sarà possibile raggiungere direttamente un ventaglio straordinario di località. In base all'accordo, la nuova rotta sarà mantenuta per almeno due anni. Risultati raggiunti grazie a bandi attraverso i quali la regione finanzia operazioni di sviluppo del territorio. Gli stessi che consentiranno l'apertura di un raddoppio della tratta Ancona - Londra. Oltra a Ryanair su Stansted, la prossima estate arriverà anche EasyJet da e per Gatwick. Sfumata invece la trattativa per Santorini. Tra alcuni mesi il prossimo passo, quello dei voli per Roma, Milano e Napoli, altra opportunità per poter viaggiare dalle Marche verso moltissime destinazioni nel mondo facendo solo uno scalo.