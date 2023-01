L'appello: "Servizi per la salute mentale a rischio"

Il pericolo lo mettono nero su bianco 91 direttori dei distretti di salute mentale in tutta Italia, 4 quelli nelle Marche. Ma il consenso è diffuso: senza risorse rischiano di saltare anche i livelli base di assistenza. Serve un piano nazionale straordinario.

Per non tornare agli ospedali psichiatrici servono professionisti, che però scarseggiano.

Manca il personale per le attività complesse, dalla psicoterapia alla riabilitazione, alle attività di contorno ma fondamentali per il recupero delle persone.

Perché la generazione entrata negli anni 80 sta andando in pensione e perché molti passano al privato.

Una situazione di crisi aggravata anche dalla pandemia, che ha colpito soprattutto i ragazzi, con un forte aumento delle richieste di aiuto e sostegno.

Nel servizio l'intervista a Massimo Mari, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della AST2 di Ancona, tra i firmatari della lettera appello.