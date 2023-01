"Il marito invisibile" racconta la difficoltà delle relazioni

Commedia di batti e ribatti che poi diventa via via più intima, Il marito invisibile, scritto e diretto da Edoardo Erba, racconta della difficoltà delle relazioni personali, sentimentali.

Sul palco Monti e Massironi sono sovrastate per tutto il tempo dai maxischermi delle loro chat. I dialoghi passano solo dalle parole, mai dai corpi.

Le difficoltà di comunicare senza avvicinarsi nè toccarsi esplodono attraverso l'immagine del marito: assente e impossibile da vedere nonostante tutto.