In teatro con 65 personaggi diversi, Arturo Brachetti in scena è "Solo"

Con lo spettacolo “Solo”, Arturo Brachetti porta in scena 65 personaggi diversi. Da quelli delle fiabe alle grandi icone della musica pop, dai personaggi dei telefilm ad artisti come Magritte e Van Gogh.

“Solo” è anche un viaggio nella storia artistica di Brachetti, tra le tante discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi o il mimo, ma anche sorprendenti novità come la pittura nella sabbia e il raggio laser. Brachetti e il pubblico attraversano insieme mondi fantastici, così che ognuno possa rientrare anche se per pochi attimi nella propria casa dei ricordi.