Il neo acquisto Melchiorri lancia l'Ancona, ma Ghazoini regala il pareggio alla Vis

Non basta la classe di Federico Melchiorri, arrivato dalla serie B per dare il la alla rincorsa dell'Ancona alle primissime posizioni verso i playoff. La punta ingaggiata dal Perugia ha fatto un show al debutto al “Del Conero”, creato, inventato e concluso ma la Vis ha strappato un punto che vale oro di fronte a una raffica di palle gol per l'Ancona. Ancona che era partita bene conquistando un rigore al 19' per fallo di mano in area di Coppola; proprio Melchiorri trasforma. Al 24' ancora il treiese serve bene Simonetti, rigore in movimento parato da Farroni. Ancora Simonetti al 25', stavolta traversa. Poi una scarica di occasioni per i padroni di casa: almeno un paio sui piedi di Petrella, lo stesso Melchiorri, quindi nella ripresa De Santis e ancora Melchiorri. E così la Vis punisce l'Ancona sprecona al 68': cross di Gerardi, colpo vincente di Ghazoini.

Pari anche tra Fermana e Montevarchi: al 17' una punzione velenosa di Giandonato esce da una selva di gambe e beffa Giusti. Il pari del Montevarchi agli sgoccioli del primo tempo: calcio d'angolo e deviazione vincente di Rovaglia in mischia.

Un punto anche per la Recananatese che a Sassari recrimina per un gol annullato a Sbaffo in presunto fuorigioco su lancio di Morrone. Torres in vantaggio al 37': lancio lungo, spizzata di Scappini, Diakite a tu per tu con Fallani non sbaglia. Nella ripresa, la Recanatese spinge e pesca il jolly all'88': lancio lungo, stop di petto di Marilungo, scivola Pinna, Liviero prova l'anticipo ma segna nella sua porta: 1 a 1.