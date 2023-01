Immigrazione illegale: tre arresti

Wet Shoes. Il nome dato all'operazione deriva dalle scarpe ancora bagnate dei migranti appena sbarcati a Mazara del Vallo e presi in carico dall'organizzazione basata nella zona di Macerata. Da lì l'accesso a tutta l'area Schenghen.

Secondo l'accusa i tre uomini arrestati, tunisini, due in carcere e uno ai domiciliari, avevano messo in piedi una rete con ramificazioni in tutta Italia, partendo dalla campagna marchigiana. L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. altre 18 persone sono indagate a vario titolo.

Le indagini della direzione distrettuale antimafia di Ancona e della procura di Macerata, che hanno coordinato Digos e direzione centrale della polizia di prevenzione, si cono concentrate in particolare su un centro di assistenza fiscale e su un casolare del maceratese nel quale trovavano rifugio diversi stranieri senza permesso di soggiorno.

A fare nascere l'inchiesta le frequentazioni italiane di Anis Amri, il responsabile dell'attentato di Berlino del 2016, 12 vittime e 56 feriti. Tra le persone intenzionate ad utilizzare l'organizzazione ci sarebbero stati anche soggetti vicini a circuiti di combattenti jihadisti. al vaglio ora ci sono anche eventuali movimenti finanziari.