La memoria impressa a terra e i passi dei giovani

Inciampare per riflettere su quello che è stato, perché “la memoria non è esercizio mnemonico ma è coscienza collettiva”. Lo dice L'ANPI, e lo dicono anche docenti e studenti delle cinque scuole anconetane impegnate in occasione della Giornata della memoria in un percorso a piedi tra le pietre di inciampo dell'artista tedesco Gunter Demnig.

Il richiamo dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, attraverso la presidente della sezione dorica, Tamara Ferretti, è a non dimenticare la gradualità della persecuzione, la banalità del male, il bisogno di difendere gli anticorpi della società e il ricordo. “Combattere l'indifferenza che è in tutti noi, non solo i ragazzi che anzi hanno risposto bene a questa iniziativa”, commenta la professoressa Cristina Costantini dell'IIS Volterra Elia.