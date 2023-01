Fondi europei: la strategia per investire di più

La corsa alla spesa dei fondi europei: per sfruttare meglio le nuove risorse in arrivo, la Regione punta sulla società Sviluppo Europa Marche S.r.l., la SVEM, che l'anno scorso ha fornito assistenza tecnica alla struttura commissariale sisma per 300 milioni e adesso sta cercando di premere l'acceleratore sul territorio.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Santori, presidente SVEM