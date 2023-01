"Mancano lavoratori specializzati: investire di più in formazione"

Riparte il mercato tedesco, dando ossigeno alle esportazioni. Nonostante la difficile congiuntura le imprese programmano contratti: 33mila per il primo trimestre. Ma ancora una volta non si trovano le figure richieste: dalle orlatrici ai geometri, dai cuochi ai camerieri. La metà dei contratti per gennaio rischia di non andare a buon fine. Rimane bassa la richiesta per i laureati.